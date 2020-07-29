有些廣播電台為了收益經常會播放「健康食品」廣告，許多長輩容易因此心動，大量購買自己不需要，甚至來路不明的藥物。有網友就在「爆怨公社」發文表示，自己的父親幾年前開始便瘋狂購買電台賣的健康食品，「講也講不聽一直不斷的狂買」，令原PO無奈表示，父親服用電台購買的藥物後，身體健康不但未見好轉，現在家中還堆滿了大量將過期的瓶瓶罐罐，傷透腦筋。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己的父親從幾年前開始便瘋狂迷上電台推銷的健康食品，不斷大量購買，就連罹患糖尿病也不按時服用醫生開的藥，反而聽到電台推銷有民眾吃了健康食品，糖尿病病況改善很多就跟著買，平時更是懶得運動，堅信靠著保健食品就能治好病情，讓家人相當無奈。

原PO透露，因父親覺得外面太熱，不想外出跑步，家裡特地買了一台跑步機，父親卻僅用了3次就說頭暈、腳痛，便不再使用，向電台購買的「健康食品」也都沒吃，一大堆瓶瓶罐罐都快過期了堆滿家中角落。網友表示，因父親未按時服藥又懶得運動，日前病情加重，併發肺水腫住院，空腹測血糖更是飆升到600多，經醫生診治初判為腎衰竭，父親卻依然不願配合治療，令病情反覆不斷進出醫院。

網友在文末無奈表示，「這些健康食品我想並非都無功效，但生病了還是要按時吃藥跟遵從醫生指示。」並希望電台別再推銷健康食品，有些包裝上連食品字號都未標示，效用令人擔心。

其他網友在看過文章後，心有所感的紛紛在下方留言，「洗腎王國的最大功臣是這些地下電台」、「老一輩都這樣」、「真的別吃，我爸就是吃到洗腎」、「我有一個親戚就是這樣，聽電台的推薦猛吃，最後走了」、「很多老一輩的都這樣，都被電台洗腦。」

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(中時新聞網)