三星今(29)日宣布。在台推出首款翻蓋式摺疊5G手機Galaxy Z Flip 5G，將於8月7日起於全台限定通路正式上市，售價49,888元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip自問世後，即獲得台灣市場熱烈好評，第一波更創下十天內售罄的佳績。Galaxy Z Flip 5G的推出，進一步擴大三星的5G裝置陣容，讓台灣消費者能透過5G超高速連網效能，更有效率地完成日常任務。

三星表示，Galaxy Z Flip 5G摺疊時能輕鬆放入口袋或包包中，展開後，搭載6.7吋O極限摺疊螢幕(Infinity Flex Display)，以及三星全球首創的超薄可摺式玻璃(Ultra-Thin Glass,UTG)，經測試，Galaxy Z Flip 5G開闔次數可達20萬次，如以每天翻蓋100次計算可使用5年之久。隱藏無段式轉軸以雙凸輪結構設計，整合三星最新的抗塵技術。

照相方面，Galaxy Z Flip 5G內建3組全方位專業鏡頭，雙主鏡頭為超廣角支援123度以及廣角支援1,200萬畫素，前自拍鏡頭則支援1,000萬畫素。

根據三星內部統計，超過5成的Galaxy Z Flip使用者偏好使用分割畫面模式(Flex mode)自拍，Galaxy Z Flip 5G優化了使用模式，讓使用者能透過不同的角度進行拍攝：在分割畫面模式下輕觸兩下螢幕，即可將預覽視窗任意切換至上或下方螢幕。

另外，Galaxy Z Flip 5G多重視窗功能，可透過側螢幕面板可拖放欲使用的應用程式，在觀賞影片時，可同步瀏覽社群軟體，亦可將常用的兩個應用程式儲存成應用程式組，方便日後於多重視窗工具列輕觸使用，在手機摺疊時，可透過1.1吋前置快捷視窗查看日期、時間和電池狀態；來電時也不需打開手機，輕鬆接聽或者拒聽來電。

Galaxy Z Flip 5G將於8月7日起於全台限定通路正式上市，推出「頑美金」和「頑美灰」雙色，單機售價49,888元。

(時報資訊)