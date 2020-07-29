奚夢瑤發文。（圖／翻攝自Ming奚夢瑤微博）

25歲賭王何鴻燊4房兒子何猷君是人生勝利組，學歷高去年又閃婚名模奚夢瑤，並搶頭香生下何家千億第一金孫。今年7月夫妻倆登記結婚滿一周年，奚夢瑤昨(28日)分享兩人日常「窒息對話」，原來是魔羯座的何猷君私下是工作狂，快凌晨1時在家還是堅持要工作，讓奚夢瑤忍不住大翻白眼。

何猷君去年10月和奚夢瑤生下一子何廣燊，後來他親上火線回應生子爭產傳聞，強調生兒子是為了趕上父親的期望，「錢早就分完」。另有港媒報導，何鴻燊生前便成立了家族基金，所有子女都是受益人，每月可從這筆基金領出約6位數的零用錢，金額由每位子女投票決定。

5月底何鴻燊病逝，一度傳出何猷君快速改了微博頭銜，拿掉「賭王何鴻燊四房兒子」，改為「澳門電競總會會長 創夢天地合伙人 深圳威武電競董事長」，後來他澄清早在半年前就申請改頭銜，沒想到資料還沒送出，認證就無故改好，而他想改的理由是自己工作多年，認為是時候更換，可見想闖自己事業的企圖心。

奚夢瑤先前曾曬出何猷君背影，無奈問：「已經一個小時了，這個人還在開會，我是不是應該去搞點夜點心778（吃吃吧）？」，昨她又分享夫妻間窒息對話，她問丈夫很晚是否別再工作，何猷君回才凌晨12時，奚夢瑤說已經快1時了，何猷君則說還有15分鐘，兩人沉默15分鐘後，何猷君又說要偷吃一口老婆的外賣否則沒時間，奚夢瑤問：「你還要幹嘛？」何猷君興奮回：「開會啊」，讓奚夢瑤無言以對。

網友見此也打趣回應：「哥，有空和小明開一下車，別老是只開會，影響夫妻感情」、「我老公也是摩羯座，也是這樣的，感覺和他在一起的每一天都好像在高考」、「抱抱你家小明吧，她在發牢騷啦」、「靠自己的優質青年，有賭王的影子」。

(中時新聞網)