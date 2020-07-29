洪宗熠表示，師資都邀請彰化在地人，要喚起年輕人對彰化這片土地的熱愛，希望在營隊過程中，年輕世代能與講師擦出不同火花，收穫滿滿。(吳建輝攝)

立法委員陳素月說，青年營創辦至今，除了喚起青年對於家鄉的熱情，更挖掘許多對於公共事務有興趣的優秀青年。(吳建輝攝)

將邁入第五年的「半線新芽青年營」，將在8月1、2日登場，營隊創辦人洪宗熠表示，師資都邀請彰化在地人，要喚起年輕人對彰化這片土地的熱愛，今年受疫情影響，也邀請同為彰化人的台大公衛學院院長詹長權，與彰化年輕學子分享疫情對全球與國內所帶來影響，希望在營隊過程中，年輕世代能與講師擦出不同火花，收穫滿滿。

半線新芽營青年營，每年都吸引許多彰化在地年輕學子報名，課程內容豐富，除了靜態課程外，也有戶外體驗，像是今年有參訪田中氣象站、社頭織襪王國，還有溪州黑泥體驗等等，搭配講師宣講，讓年輕人更了解自己的家鄉彰化。

洪宗熠說，半線新芽青年營今年的師資同樣是黃金陣容，邀請琨蒂絲褲襪魏平儀董事長分享彰化織襪產業的演進與改變，還有溪州尚水農產公司的彰化媳婦巫宛萍，分享她參與農民運動、以地方小農品牌推廣的過程等，透過他們的經驗分享，能傳承並提升在地青年的競爭力，與對公共事務的熱情。

主辦單位之一的立法委員陳素月說，青年營創辦至今，除了喚起青年對於家鄉的熱情，更挖掘許多對於公共事務有興趣的優秀青年，他們熱愛彰化、並關懷堅守這片土地，也希望透過青年營的持續辦理，能找到更多守護台灣的力量。

(中時 )