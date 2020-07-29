中市大里區28日晚發生機車騎士與汽車駕駛行車糾紛，演變成疑是搶奪刑事案件，圖為機車騎士與汽車駕駛在路口理論。

台中一位張姓騎士，28日傍晚在大里區中興路一段與姓葉汽車駕駛發生行車糾紛，張男向中市警局霧峰分局成功派出所報案指出，葉男搶奪他安全帽上的行車記錄器，警方29日上午已聯絡到葉男到案說明，葉男表示只是撥掉張男的行車記錄器，詳細案情尚在調查中。

28日下午6時30分20歲張姓騎士，騎機車行經中興路一處路口時，因不滿28歲葉姓轎車駕駛，開車離他太近，且疑是逼他車，因而用手拍打葉姓駕駛的賓士車右後照鏡，造成右後照損壞。

葉男不滿下車理論，雙方飆罵一陣後，葉男開車離去，張男憤而騎車追趕，直至中興路一段143號前攔下葉男，雙方再次發生口角糾紛，事後張男報案指出，葉男搶走他裝於安全帽上的行車記錄器，並隨即開車離去，要告他搶奪。

霧峰分局成功派出所，獲報後立即調閱相關監視器影像釐清事發經過，並根據張男筆錄，通知葉男11點到案說明，葉男表示他只是撥掉張男行車記錄器，並未搶奪，詳細案情持續調查中，警方指出，報案人提出搶奪、強制、毀損等告訴，但目前雙方各執一詞，警方將積極查證，依法偵辦。

(中時 )