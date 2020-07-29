活躍於大都會歌劇院、維也納黃金廳，頂尖指揮家杜達美欽點合作的男低音所羅門．霍華，9月將再度來台，演唱招牌曲目貝多芬第九號交響曲《合唱》（以下簡稱貝九），和指揮家簡文彬、國家交響樂團、國立實驗合唱團同台演出。

所羅門上回來台是2017年，當時和維也納歌劇院合唱團、國立實驗合唱團同台演唱貝九，讓台灣樂迷留下深刻印象，將再訪台演唱貝九，別具意義。

牛耳藝術總監牛效華表示，在疫情過後，短時間內召集國內、國外音樂家同台演出，並不容易，「很感謝大家願意共襄盛舉，在這種時候，是重新把觀眾帶回來的時候。」

同場音樂會曲目還有貝多芬《合唱》幻想曲，牛效華表示，《合唱》幻想曲和第九號交響曲《合唱》，這兩首作品創作時間間隔16年，「但卻表現異曲同工的創作精神，描述從小愛到大愛的精神，經過疫情的驚滔駭浪，可以再一起同台演出，如同四海之內都是兄弟，大家為了希望努力，這是很難得的事情。」

牛效華表示，為了遵守安全防疫，合唱團和交響樂團會保持安全距離，合唱團將在國家音樂廳3樓包廂兩側演唱，第一排不售票，所羅門抵台也會先14天隔離，之後才開始彩排和演出。聆聽音樂會需要戴口罩、採實名制。

參與演出的還有女高音林玲慧與陳玟潔，次女高音陳珮琪、男高音王典和陳章健、男中音趙方豪、鋼琴家盧易之，演出將於9月5日、6日在台北國家音樂廳登場。兩場音樂會各有240張300元優惠票價，提供給6歲到20歲的青少年進場聆聽。

(中時 )