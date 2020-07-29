大陸昨（28日）新增新冠肺炎確診病例101例，其中98例為本土病例（新疆89例，遼寧8例，北京1例），再破本輪疫情最高記錄，也是自4月中旬以來，確診數字首次破百。當中，新疆新增89例（其中43例為無症狀感染者轉確診病例），均在烏魯木齊市。

據國家衛健委，7月28日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例101例，其中境外輸入病例3例（廣東2例，上海1例），本土病例98例（新疆89例，遼寧8例，北京1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。當日新增治愈出院病例10例。

截至7月28日止，中國現有確診病例482例（其中重症病例25例），累計治愈出院病例78944例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84060例，現有疑似病例1例。

新增無症狀感染者27例（境外輸入8例）；當日轉為確診病例51例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察9例（境外輸入5例）；尚在醫學觀察無症狀感染者273例（境外輸入91例）。

另據新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，7月28日0時至24時，新疆報告新增新冠肺炎確診病例89例（其中43例為無症狀感染者轉確診病例），新增無症狀感染者15例，均在烏魯木齊市。

截至7月28日24時，新疆（含兵團）現有確診病例322例（危重症3例、重症16例），其中烏魯木齊市320例、喀什地區1例（烏魯木齊市移入病例）、兵團1例；現有無症狀感染者133例，其中烏魯木齊市130例、兵團1例、昌吉州2例（烏魯木齊市移入）。

(中時 )