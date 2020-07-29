大陸近年經濟、軍事崛起，也讓美國改變對陸政策，美國國務卿蓬佩奧日前發表《共產中國與自由世界的未來》，所釋出的訊號就是對中國大陸態度轉強硬。前陸委會副主委張顯耀受訪直言，唯一踩到大陸核心利益的就是台灣問題，相較南海涉及多國主權，處理兩岸較無壓力。

張顯耀日前接受港媒《中評社》專訪，他認為，「美中在1979年建交至今所建立的戰略基礎關係已逐漸流失，因此兩國開始出現非常不確定的狀態，這時候剛好世界進入G2、中美決定世界的未來，全球秩序逐漸崩解，中美的戰略衝突在未來5年是最危險的。

張顯耀表示，美國「印太戰略海權」跟大陸「一帶一路」的衝突下，代理人戰爭將會發生，而雙方直接角力的地點不會在印度，畢竟印度只是想利用中美衝突態勢，也不會在南海，涉及周邊太多主權國家，情勢太過複雜，且美國只希望南海不會成為大陸的內海。

她認為。唯一踩到大陸「核心利益」的就是台灣問題，現在全世界都在關注中美最有可能的風暴中心就是台海，中美雙方會衝突的地方就是台海。

張顯耀分析，台海已經成為美國印太戰略的前緣，及用來牽制對抗中國大陸的戰略工具，這2年來美國一連串法案措施雖都在佈局，但台灣本身的戰略地位、實力、國際空間並沒有因此而改善，從美在國際組織沒幫助台灣，且沒賣更具戰略性的武器，可見台灣只是美國作為平衡、牽制大陸的棋子。

最後，張顯耀坦言，川普上任後，美國學界、政界、軍火工業界有過很多辯論，共同的結論是認為大陸一定會崛起，且2020年到2025年是遏止大陸崛起最關鍵的時期，若這段時間不能採取更積極有效的政策，5年後中美情勢將改變，便很難遏止大陸。

(中時新聞網)