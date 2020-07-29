基隆建管科承辦人涉收賄百萬快速單遭聲押。（吳康瑋攝）

基隆建管科承辦人涉收賄百萬快速單遭聲押。（吳康瑋攝）

基隆市政府都市發展處建築管理科28日上午遭到檢調大動作搜索，並帶走2名承辦人及4個建案的卷宗，基隆地檢署29日表示，黃男藉審照及勘驗機會，利用建商急於及早取得使用執照心態，向建商收取「快速單」費用，每次介於40萬至50萬，不法獲利百萬元，黃男經檢察官複訊後，因涉嫌違反貪污治罪條例，目前已聲押。

基隆地檢署28日上午11點由主任檢察官謝雨青、陳彥章、張友寧指揮法務部調查局桃園市調查處，兵分多路持搜索票至基隆市、台北市、新北市、桃園市等縣市大動作搜索建設公司、跑照業者辦公室等多達20處，除了查扣相關帳冊資料之外，還約談涉案承辦人、跑照業者、建設公司員工等證人，共21人到案，並由6名檢察官漏夜偵訊至半夜2點後，認定黃男每次收取快速單費用介於新台幣40萬至50萬，最少累積達100萬元。

檢方指出，黃男涉嫌收賄等罪嫌，因情節重大且有串證、逃亡之虞，檢方29日上午向基隆地院聲請羈押獲准；此外，建管科另一承辦人楊男則先請回，其他建設員工及業者，分別以最低3萬至最高50萬元不等的金額交保。

(中時 )