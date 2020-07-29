體育署動滋券昨(28)日抽籤結果出爐後，有部份民眾反映，收到簡訊後上動滋券官網查詢，卻顯示未中籤。對此，體育署緊急出面說明，主要是E-mail的部份末碼跳號，但簡訊是正確的，並請民眾以簡訊通知為主。

這次教育部體育署推出400萬份「動滋券」，共吸引超過698萬人熱情參與，昨天抽出幸運兒後，已陸續寄發簡訊和E-mail通知，今天上午10時起開放民眾上「動滋網」查詢是否中籤。

對於民眾上官網查詢出現異狀，體育署綜合規劃組組長劉姿君向媒體表示，中籤通知採簡訊和E-mail雙軌並行，經查對資料庫檔案，E-mail發送郵件通知所顯示的中籤者身分證號前4碼為正確，但不知何故，部分末碼有跳碼的情形，現在了解其出狀況原因，請民眾以簡訊通知為主。

劉姿君透露，動滋券官網開放查詢後，因為登入流量過大，體育署主機一度不堪負荷，她呼籲民眾，查詢不必急於一時，動滋券使用期可用到年底，還有時間可供查詢及領券使用。

體育署提醒，30日開始開放中籤民眾領券，前2天將依照身分證號末碼，採雙號、單號分流，「動滋券」採電子票券QR Code方式，使用期限自8月1日至12月31日止。

(中時新聞網)