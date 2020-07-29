炎炎夏日，不少民眾喜愛水上活動，為避免溺水事故，台南市長黃偉哲近日責成副祕書長王揚智，邀集各水域主管機關及相關局處，召開水域安全會議。其中，漁光島水域未來須事先申請才可從事水上活動，否則一律禁止民眾戲水、游泳。

台南市近來召開跨局處水域安全會議，要求加強各水域安全教育宣導、巡檢及緊急救護等全面性防護措施，拚零溺水事故。

台南市政府教育局表示，目前也加強巡邏漁光島、觀夕平台及秋茂園等水域。其中，漁光島水域目前由台灣港務股分有限公司高雄港務分公司管理，依據《商港法》規定，除因訓練目的且事先經過申請核准的團體得於該水域從事活動，否則一律禁止民眾戲水、游泳，如發現民眾違反規定，將勸離且不排除裁罰。

教育局體育處則說，為讓民眾在合格安全的水域環境下戲水，7月初已完成南市41間民營游泳池、17間學校游泳池安全查核，鼓勵多多前往；此外，今年度除持續推動119校游泳教學計畫，也於暑假期間補助27所學校舉辦游泳育樂營，提升學生自游及自救技能。

(中時 )