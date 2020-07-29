大陸5G基地台建置趨緩及中美貿易衝突未解，讓聯茂(6213)謹慎看待第3季營運，受此影響，聯茂今天盤中股價開高走低由紅翻黑，亞系外資雖然下修聯茂今年及明年獲利，但看好CCL(銅箔基板)長期規格升級趨勢，維持聯茂「買進」評等，目標價166元。

聯茂受惠於大陸5G基礎建設及疫情帶旺網通設備及伺服器需求強勁，第2季合併營收達74.71億元、稅後盈餘8.65億元，同步創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為130.9億元，年成長16.26%，營業毛利為26.24億元，年成長23.19%，合併毛利率為20.05%，年增1.13個百分點，稅後盈餘為12.43億元，年成長14.77%，創下歷年同期新高，每股盈餘為3.91元。

儘管第2季及上半年財報亮眼，但近期大陸5G基地台建置腳步放緩，且電子傳統旺季因新冠肺炎疫情持續延燒蒙上陰影，加上中美貿易衝突未解，聯茂謹慎看待第3季，聯茂表示，第3季是否比第2季好要看8月以後客戶拉貨狀況。

亞系外資最新報告指出，從供應鏈調查了解，與5G相關需求在7月下降，且因產品重新設計問題，可能8月還是在低檔，考量大陸5G需求放緩，我們將聯茂2020年及2021年獲利降低9%、4%，不過中長期來看，我們認為CCL規格升級的長期趨勢不變，我們看好聯茂在5G基站領域的實力，預期獲利將隨著產品組合改善成長，維持聯茂「買進」評等，目標價則下調至166元。

(時報資訊)