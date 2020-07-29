美股周二收黑，台股今早在台積電(2330)開低使得集中市場開低，早盤回測12500點；但金融、傳產以及部分中小型電子股撐盤，跌深的生技股再度吸引市場搶短之買盤，台股跌幅收斂，盤中曾由黑翻紅，回到12600點之上，但中午後台積電再逢賣壓，台股收低，收盤下跌45點至12540點，成交值2179億元。守住5日線，維持強勢的高檔整理之格局。

美國7月消費者信心指數跌至92.6低於預期，3M、麥當勞財報表現不佳，新經濟刺激法案缺乏進展也令市場擔憂，周二美股全數走跌，四大指數跌幅介於0.65至2.1%。指標股蘋果、AMD、Nvidia跌逾1%，美光跌2.91%，台積電ADR跌逾7%。

台股今早在台積電、聯電(2303)本周兩大飆漲股開低，指數也開低，但聯發科(2454)率領IC設計股上攻，聯電中場翻紅，日月光投控(3711)等權值電子股逆漲，LED的晶電(2448)連續第二天大漲；加上國泰金(2882)、富邦金(2881)領軍金融股上攻；傳產由裕隆集團裕隆(2201)、裕日車(2227)接棒上漲；金融股及傳產股接棒走揚，支撐台股早盤回探12500點有守，技術面續強。

另外，跌深的上市櫃生技股再度回神，上市的杏輝(1734)、國光生(4142)強漲，上櫃指標合一(4743)、中天(4128)等股也反彈。

本周，台股由台積電領軍，在越過台股天險12682點，周二再攻高觸及13000點之後，日線留下長達近365點的帶量黑K棒，但尚未跌破5日線、10日線、月線。今日由金融股力撐指數，上影線較長顯示逢高仍有賣壓。

台股周二開高走低，創下13031點新高後，賣壓湧現，指數最終下跌1.57點，收在12,586.73點，成交金額爆出3,443.78億元。三大法人合計賣超113.52億元，外資賣超73.04億元、投信賣超4.35億元、自營商賣超36.13億元。

緊接著，美股包括蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet等重量級企業即將發布財報，以及聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，將牽動美股走勢。

(時報資訊)