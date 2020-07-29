Micro/Mini LED被視為新一代顯示技術，2020年因新冠肺炎疫情衝擊整體經濟，許多廠商為了扭轉頹勢紛紛投入該領域尋找下一波商機，吸引三星、蘋果、Facebook、Google、LG、Sony等品牌大廠搶進，並帶動整體相關供應鏈跟進，預估2024年產值將達42億美元。

根據TrendForce旗下光電研究處觀察，目前Micro LED所面臨的技術瓶頸共區分六個面向，包括磊晶與晶片、轉移、全彩化、電源驅動、背板及檢測與修復技術；Mini LED則是面臨打件良率過低，導致製造成本上升。

TrendForce分析師陳恕勛指出，隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品，將帶動Mini LED需求成長並刺激相關廠商擴大產能。然Mini LED背光的調光分區數以5至10倍的幅度成長，成本大幅提升，如何有效降低成本將成為現階段供應鏈的主要課題。

(時報資訊)