繼日本女留學生之後，國內再次出現泰籍移工感染案例，針對泰籍移工接觸者已擴大採檢189人，初步採檢結果全為陰性，與之前日本女留學生案例的情節如出一轍，讓人覺得台灣彷彿有「神功護體」，或者說實在太幸運，竟然能一次次躲過群聚感染的危機。

台大醫院兒童感染科主任黃立民28日受訪時表示，兩起案例顯示台灣內部可能有少數人有被病毒感染，雖然症狀不嚴重或是沒有症狀，但可能還是具有傳播力。也有不少民眾表示，台灣似乎內部有社區感染、也有許多無症狀感染者，但因為篩檢人數很低，所以根本不知道真實狀況如何！簡直就像「瞎子摸象」！

根據資料顯示，台灣的每百萬篩檢人數居倒數第二，也難怪每次都由其他國家篩出感染源來自台灣。（圖／翻攝自worldometet）

根據worldometer截至7/27的統計，在包含台灣共18個國家中，每百萬人的篩檢人數以新加坡居冠，人數高達19萬9887人，其次是美國，每百萬人篩檢人數為16萬3689人，反觀台灣的每百萬篩檢人數只有3379，排名倒數第二，只贏過緬甸的2030人，與寮國的3502人相差不多。其他如日本為5657人、南韓為2萬9703人，而此次篩出泰籍移工的泰國，每百萬人篩檢人數為9817，也遠遠高過台灣，或許這就是總由其他國家篩出台灣案例的原因。

國家衛生研究院榮譽研究員蘇益仁28日受訪時表示，因為泰國移工返泰隔離5天後才確診，感染源確實難有定論，要以此推斷台灣有社區感染風險，恐怕會有爭論，但因為確實有「灰色地帶」，所以也該提高警覺、提出因應之道。他說：「應該針對所有移工進行篩檢，先取一個數量出來篩檢看看，例如1000人。」蘇益仁認為，隨著年底流感期到來，發燒個案很可能會跟邊境移入或潛在社區的新冠肺炎案例混在一起，到時的防治不僅更加困難也是嚴峻挑戰。

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(中時新聞網)