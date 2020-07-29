妹今天要和大家好好介紹停車位的種類

許多民眾在購買車位時，並不瞭解其停車位屬性，其實在台灣，車位分為三大類型，以下詳加說明。

簡單將停車位做三類介紹

法定車位內容項目

一、法定車位：

因法定車位屬於「公設」，購買後雖然擁有產權，但並不擁有單獨權狀，若未來要買賣，不能與主建物拆開出售，意即可單獨轉售給同大樓住戶。法定車位的數量是依照建物樓地板面積多寡來決定，因屬社區內住戶間互相轉手的產品，所以若登記為公設，就不能出售給大樓住戶以外的人，那麼出入就會相對單純，管理員也比較好管控。

增設停車位內容項目

二、自行增設停車位：

建商在法定停車位之外，可自行增加規劃之停車位，並且擁有「獨立權狀」，未來可自由轉售給任何人，買方不必是社區住戶，所以可以當作投資商品，建商只要滿足建築法規數量的車位後，可以自行增設的停車位。

獎勵停車位內容項目

三、獎勵增設停車位：

政府以容積獎勵鼓勵建商增設停車位，提供給公眾使用，獎勵增設停車位與自行增設停車位一樣，可以登記成公設或獨立產權，但若與法定停車位無法做區隔時，須登記為法定停車位。獎勵停車位的糾紛，常出現建商濫用政策美意，沒有把車位開放給公眾使用。

宅妹建議買房時一定要順便了解自己購買的停車位屬性唷～

提醒民眾購買停車位時，可以注意停車位的用途為何，究竟屬於那一類停車位，以及停車位產權登記方式為何，多瞭解自己想購買的產品，對自己就多一層保護。

(中時新聞網)