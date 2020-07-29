北市1名基督徒，誤信楊姓傳教士推薦的大陸製DDS電療器能治療腎衰竭，花69萬元購買儀器及酵素粉，事後卻發現儀器沒有安檢證明，酵素粉更含有高容量的鉛，氣得提告求償64萬餘元，獲台北地院如數判准，全案可上訴。

基督徒主張，楊得知他罹患腎衰竭，推薦他大陸「華林公司」出產的DDS電療器，宣稱很多人使用後治癒，他很信任楊，因此匯款69萬元購買儀器及酵素粉。

基督徒說，楊幫他治療幾次後就藉故推託，他覺得不對勁，上網一查竟發現「華林」是非法傳直銷公司，儀器沒有安檢證明，酵素粉中更含有高容量的鉛，這才驚覺受騙，扣除已交付的商品價值，向楊求償64萬餘元。

楊抗辯，收到的錢已付給「華林」，沒有從中獲利，縱使「華林」有虛假宣傳及傳銷斂財等情事，也是基督徒與「華林」間的問題，賠償責任不在他。

法官認為，「華林」未經大陸官方許可銷售醫療器械及保健食品，卻以治療疾病等不實手法組織下線、招攬投資人，屬非法傳直銷公司，已遭勒令停業，楊身為「華林」會員，未查證公司及產品是否合法，就推薦基督徒購買賺取獎金，應負賠償責任，如數判賠64萬餘元。

(中時 )