剛新婚的詹子晴（丫頭）與老公威廉日前上年代MUCH《聽媽媽的話》，向聽媽團們討教如何延長新婚保鮮期。主持人小禎就以過來人的身份苦笑說：「新婚總是甜蜜的，對我來說就是最幽默的笑話！」讓還沉浸在蜜月期的詹子晴夫婦嚇出一身冷汗。小禎提到婚前協議書的重要性，問詹子晴若老公外遇了怎麼辦，詹子晴狠回：「如果亂來，我會剪斷喔！」威廉很識相地說：「我相信她會這樣做，所以我不會亂來。」

小兩口回顧相識情形，詹子晴說一開始對威廉印象很差，覺得他冷冷的不好相處；而威廉剛認識詹子晴，第一件事就是確認她的娃娃音是不是天生的，且在國外生活時會準時收看《我愛黑澀會》，對詹子晴竟有「從小看到大」的感覺，所以沒有特別心動，反而是相處後才有好感。

詹子晴來自單親家庭，深知小孩成長期很重要，篤定地說：「老公不陪小孩沒差，但媽媽一定要在。」小禎認為詹子晴太天真，忍不住調侃：「她現在會覺得沒差，生了就知道。」聽媽團們點頭如搗蒜，花花也分享在家帶孩子其實壓力很大，每次跟老公阿沁吵架，只要阿沁說：「你在家帶小孩那麼輕鬆。」她就會瞬間爆炸，秒落淚回嗆：「不然你來帶啊！」

小兩口交往9年，沒長時間同居磨合過，讓詹子晴大喊婚姻好沉重，轉頭向老公信心喊話：「我相信我們可以渡過的吧！」小禎聽了回話：「我們也曾經相信過啊！」討教大會瞬間變成婚姻地獄。本集將於8月1日晚間9點在年代MUCH台38頻道。

(中時 )