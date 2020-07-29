台南市佳里警分局一名警員被控性侵未成年少女，24日遭拘提，但他否認涉案，雙方各說各話，檢方裁定20萬元交保。佳里分局25日凌晨2點召開考績委員會，對這名員警做出記一大過處分並調整服務地區懲處。調職才4天，傳出這名員警以「個性太單純，不適合這份工作」為由請辭。

據了解，該名警員服務於佳里派出所，6月時因處理詐欺案認識1名單親母親及其未成年女兒，日前單親母親工作不順利，少女趁母親外出時向警員求援，但卻被控涉嫌性侵少女。

當天少女母親回家後發現有異，事後向相關單位檢舉，台南市社會局9日接獲通報，社工22日通知佳里警分局有警員涉妨害性自主案，警局同仁都非常驚訝，但隨即成立專案小組展開調查。

24日佳里分局偵查隊向法官申請搜索票、拘票，到殷姓警員辦公室、家中搜索，並帶回偵訊，殷姓警員否認涉案，台南地檢署訊後，25日凌晨0點30分裁定20萬元交保。佳里分局則在25日凌晨2點召開考績委員會，做出一大過調職處分。

據自由時報報導，這名涉案員警被調到歸仁分局轄下的派出所，內部開會決議不讓他配槍，並關懷情緒；該員29日報到後，隨即請假2天，並突然遞出辭呈，8月1日生效，他稱自己個性太單純，不適合警察工作。

(中時新聞網)