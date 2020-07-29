情色教主雪碧（方祺媛），去年被爆介入公司老闆郭柏均婚姻，還祕密產女，氣得正宮林咚咚（林家慧）怒告2人通姦。另外，林加碼控告郭在記者會上說，兩人第3個孩子，並非自己骨肉。士林地檢署偵結，因通姦除罪對郭、方2人不起訴，誹謗罪部分，郭回答記者問題，解釋第3個孩子懷孕前，兩人較少見面，檢察官認郭犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

38歲雪碧因作風大膽常爆出爭議話題，前年與郭同遊宜蘭被媒體跟拍，去年雪碧入住月子中心產下1女，郭上演溫馨接送情。正宮林咚咚不顧懷孕，與郭大吵一架獨自產子，郭因而數月沒有返家，直至今年2月8日，郭開記者會說每月給林咚咚5、6萬花用，已經剛好，還暗喻他與林咚咚所生的第3個孩子，並非其骨肉，林勃然大怒，控告郭誹謗罪。

檢察官勘驗記者會內容，郭稱：「我也跟她（林咚咚）達成共識，錢妳要多少，妳來找我談，房子也給妳，請妳把2個孩子給我」。

記者接著問：「你只要2個？」郭稱：「對」，記者問：「不是有3個嗎？」郭稱「第3個我不太方便說，你們也不要逼我講第3個的事情。」記者問：「有去驗DNA嗎？」郭：「沒有，第3個部份，我離家出走以後，我也確實比較少見面」，記者問：「為何不確認？」郭稱：「這個保留一點空間，你們可以去問林小姐？」記者問：「意思是說第3個不是你的？」郭稱：「現在不能這樣講」。

檢察官認為，郭是在解釋因第3個孩子比較少見面，而且記者提問是否第3個不是他親生的，郭回答「不能這樣講」，因而認定與林指稱毀損她的名譽有所差距，因而對郭作出不起訴處分。

(中時 )