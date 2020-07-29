我新冠病毒治療性抗體，動物試驗效果令人振奮。圖為倉鼠經抗體治療後，體重與病毒量的變化。(圖/指揮中心提供)

新冠肺炎疫情持續7個月多，國衛院與國防醫學院預醫所傳出好消息，兩方共同合作，以過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒的抗體。在動物實驗中，發現經由抗體治療的倉鼠，肺臟病毒量降低了100倍，效果驚人。國衛院目前正徵求廠商，盼及早進入臨床試驗。

該研究團隊先前鑑定出具備中和SARS病毒能力的抗體，為驗證該抗體在新冠肺炎的治療潛力，透過新冠病毒來感染細胞的試驗，發現該抗體抑制新冠病毒感染細胞的能力相當顯著。

研究團隊也展開動物實驗，在倉鼠的感染模型中，以新冠病毒感染倉鼠(每組5隻)後，再分別以Mab-X或Mab-Y抗體進行治療。

實驗結果發現，未接受抗體治療的倉鼠體重明顯減輕，活動力也跟著下降；而接受抗體治療的倉鼠，體重與活動力則無明顯的影響。更重要的是，原本感染新冠病毒的倉鼠，肺臟的病毒量非常高，而接受抗體治療的倉鼠，肺臟病毒量竟然降低了100倍，效果驚人。

從實驗結果可以看到，Mab-X及Mab-Y抗體具有治療新冠肺炎的潛力。這也是全球少數已透過動物試驗來證明其治療新冠肺炎效果的抗體藥物。

國衛院表示，將與國防醫學院預醫所徵求具備抗體研發生產製造相關經驗的上下游廠商，協助進行後續的技術移轉、商品化開發及臨床試驗等階段，期盼新型冠狀病毒治療性抗體能夠及早量產上市，不但嘉惠新冠病毒的患者，也同時為政府的防疫工作再添利器。

(中時 )