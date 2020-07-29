新竹縣人口持續成長，竹北市人口即將突破20萬人，為了因應就學需求，新竹縣政府教育處規畫新建校舍工程，包含文中六、文小一、成功國中校舍增建等，由於縣府財政拮据，新竹縣長楊文科日前與立委林思銘，前往教育部拜會部長潘文忠，教育部將以專案方式長遠計畫，爭取前瞻基礎建設第二階段經費。

楊文科表示，有鑑於竹北市人口不斷增加，目前除了重新畫分竹北市的學區外，也積極辦理勝利國中（文中六）、嘉豐國小（文小一）的新建工程，另外，也擬於成功國中增建及規畫新校舍，解決竹北市學區人口爆滿問題。

潘文忠表示，在新生兒出生率下降的狀況下，全台僅有竹北、桃園青埔、台中北屯、台南南科有人口移入、新校舍的需求，由於為特殊案例，教育部會以專案方式規畫，爭取行政院將專案匡列前瞻基礎建設第二階段經費中，他也建議縣府依照優先次序，先解決燃眉之急。

國民及學前教育署長彭富源也表示，國教署會在設施、設備部分提供協助，提升學生的教育環境品質。新竹縣政府教育處長楊郡慈則表示，縣府近10年已陸續興建7所國中、國小，並增建六家國小校舍，仍不足以滿足學區就學需求，因此須提早規畫新校舍。

目前勝利國中、嘉豐國小預計將有60班，總經費18.9億元，預計今年年底辦理工程招標，在111學年度招收一年級新生，此外，還須評估文小三、文中二的設校規畫。林思銘則表示，竹北市人口不斷成長，期望教育部能多給資源協助。

(中時 )