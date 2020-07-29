領三倍券別撲空！郵局8／1不加班 14:192020/07/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月25日到郵局排隊領三倍券的人少明顯減少。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券7月15日上路後，中華郵政統計至昨日銷出732萬份紙本券，領券熱潮也逐漸消退，單日銷量從最高99萬份降到20多萬份，中華郵政宣布，原本加班開門的郵局，8月1日確定不會開門，提醒民眾別白跑一趟。 中華郵政總經理江瑞堂指出，從上周六的銷量觀察，部分郵局服務量並不大，第一周的高峰過去後，如僅很明顯降溫，7月18日銷出單日最高的99萬份之後，銷量一路下降，昨天只剩20多萬份，經評估之後，本周六確定不會加班服務，回歸平常的營業時間。 (中時 ) #三倍券 #郵局 #加班 #領券 #中華郵政 也許您會感興趣 推薦閱讀 領三倍券別撲空！郵局8／1不加班 14:192020/07/29 生活 刷卡預購三倍券 永豐祭優惠 04:102020/07/29 全球財經 新寶月子中心 祭振興券優惠 04:102020/07/29 產業特刊 三倍券挨轟成本高 經部喊冤 04:102020/07/29 財經焦點 動滋券中籤通知出包 體育署急曝背後原因 14:072020/07/29 生活 中獎機率不到4％ 第二波客庄券中獎者5時簡訊通知 13:162020/07/29 生活 振興經濟 台灣高鐵三倍券收逾3千萬 12:082020/07/29 財經 《類股》暑假、國旅、三倍券利多 觀光股紅起來 15:062020/07/29 財經 時力爆高層要求銀行員工3倍券綁台灣PAY 財政部：只是鼓勵 13:202020/07/29 政治 中籤率57.2％ 動滋券你抽到沒 04:102020/07/29 運動天地 生活熱門新聞 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 動滋券尾數「4」中籤率超低 竟是內政部20年前種下的因 - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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