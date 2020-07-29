振興三倍券7月15日上路後，中華郵政統計至昨日銷出732萬份紙本券，領券熱潮也逐漸消退，單日銷量從最高99萬份降到20多萬份，中華郵政宣布，原本加班開門的郵局，8月1日確定不會開門，提醒民眾別白跑一趟。

中華郵政總經理江瑞堂指出，從上周六的銷量觀察，部分郵局服務量並不大，第一周的高峰過去後，如僅很明顯降溫，7月18日銷出單日最高的99萬份之後，銷量一路下降，昨天只剩20多萬份，經評估之後，本周六確定不會加班服務，回歸平常的營業時間。

(中時 )