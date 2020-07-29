在日本政府試著引領經濟重回軌道之際，國際評級機構惠譽周三以新冠肺炎疫情造成重擊，以及公共債務持續升高為由，將日本長期外幣債信評級由穩定調降至負面。

惠譽表示，新冠肺炎疫情已經造成日本經濟急劇萎縮，儘管在初期成功遏阻疫情擴散。惠譽維持對日本主權信評不變，仍為A級。

因這場大流行疫病打擊全球需求，以及自4月中旬至5月底實施全國緊急事態，使國內消費者與企業活動放緩，日本經濟料將在第二季大幅萎縮。

惠譽預估日本2020年經濟萎縮5%，並在2021年反彈成長3.2%。惠譽表示，日本提供的財政支持，以及外部需求可望回溫，應有助於日本經濟在今年下半年恢復季度增長。

不過惠譽仍預期日本今明兩年財政赤字擴大，將導致公共債務大幅增加，惠譽表示，給予負面展望是因為債務比攀升，以及總體經濟展望的下行風險，將導致在中期內讓債務比偏向下行的挑戰升高。

(時報資訊)