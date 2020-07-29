台灣高鐵(2633)與精誠(6214)合作，全新推出的台灣高鐵會員TGO「點數365」平台，並於今日正式上線，網羅超過60個品牌、365項以上商品，並開放TGO會員透過平台進行兌換。

台灣高鐵表示，即日起TGO會員可隨時利用手機進入台灣高鐵會員TGO「點數365」平台，扣抵點數取得商品電子序號，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可取得商品。台灣高鐵會員TGO「點數365」平台上可兌換商品品項涵蓋五大類，包括：烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，更涵蓋全國大街小巷超過1萬個商家，充分滿足TGO會員吃喝玩樂的全方位需求。

台灣高鐵TGO會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過143萬，台灣高鐵持續推出指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等TGO會員專屬好康。同時，TGO點數也逐步擴展應用範圍，除兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，更可兌換超商商品。今天起，TGO會員透過台灣高鐵會員TGO「點數365」平台，即可輕鬆兌換數百種商品，大幅提升TGO點數的實用性。

(時報資訊)