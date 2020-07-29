Micro／Mini LED被視為新一代顯示技術，2020年因新冠肺炎疫情衝擊整體經濟，許多廠商為了扭轉頹勢紛紛投入該領域尋找下一波商機，更吸引三星、蘋果、Facebook、Google、LG、Sony等品牌大廠搶進，並帶動整體相關供應鏈跟進，預估2024年產值將達42億美金。

根據TrendForce旗下光電研究處觀察，目前Micro LED 所面臨的技術瓶頸共區分六個面向，包括磊晶與晶片、轉移、全彩化、電源驅動、背板及檢測與修復技術；而Mini LED則是面臨打件良率過低，導致製造成本上升。因此TrendForce將藉由一年一度業界最盛大的Micro LED Forum 2020線上研討會 ，揭露目前各家廠商的技術進展與市場趨勢。

研討會邀請到TrendForce旗下光電事業處研究副總儲于超，剖析自發光的Micro & Mini LED顯示器發展趨勢，以及目前所面臨的技術挑戰以及未來願景。進一步探討該技術分別在消費性顯示器、車用顯示器、大型商用顯示器等各種應用案例。

TrendForce分析師陳恕勛則是將在研討會中分析Mini LED成本與供應鏈狀況。他指出，隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品，將帶動Mini LED需求成長並刺激相關廠商擴大產能。然Mini LED背光的調光分區數以5至10倍的幅度成長，成本大幅提升，如何有效降低成本將成為現階段供應鏈的主要課題。會中將以市場前線觀點，解構該技術將如何步入商品化的挑戰。

研討會也邀請到國際知名廠商如牛津儀器、中麒光電、思坦科技、ALLOS、 iBeam、KIMM、Veeco、VerLASE、VueReal分享Micro LED及Mini LED顯示器技術層面的突破與進展。相關企業代表將揭開自家產品或技術的進程與開發重點，包含如何透過在Micro & Mini LED高品質的原子層等級的沉積及蝕刻設備達到低成本與高產量、能夠快速移動大量微小Micro LED的巨量轉移技術、新型超薄柔性Micro LED的顯示技術等議題。

(工商 )