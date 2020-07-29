進口業者發票近年出現逃漏稅情況 14:292020/07/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部關務署基隆關。（圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署基隆關指出，近年來部分業者於報關時有繳驗非真實發票，虛報貨價、逃漏稅捐情事，若經海關查獲違章漏稅事證，進口人除了要補繳所漏稅費，還會被裁處進口稅額5倍以下的罰鍰。 基隆關進一步說明，若進口人繳驗發票為無權製作、無權修改、交易雙方通謀製作，或僅繳驗多數發票一部分，分別屬於繳驗偽造、變造或不實的發票，如經海關查獲除將補徵所漏進口稅費，依海關緝私條例第37條規定，並將處所漏進口稅額5倍以下之罰鍰。若涉及偽、變造文書罪部分，還會依行政罰法第32條規定，移送司法機關偵辦。 (工商 ) #進口 #發票 #繳驗 #逃漏稅 #財政部關務署 也許您會感興趣 財經熱門新聞 撐不住！吉野家1年暴虧25億 全球將關150家店 - 財經 憂華為訂單被砍？聯發科找一位狠角色當說客 - 財經 美大廠7奈米斷頭！3大關鍵爆台積電出手機率 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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