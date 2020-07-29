財政部關務署基隆關指出，近年來部分業者於報關時有繳驗非真實發票，虛報貨價、逃漏稅捐情事，若經海關查獲違章漏稅事證，進口人除了要補繳所漏稅費，還會被裁處進口稅額5倍以下的罰鍰。

基隆關進一步說明，若進口人繳驗發票為無權製作、無權修改、交易雙方通謀製作，或僅繳驗多數發票一部分，分別屬於繳驗偽造、變造或不實的發票，如經海關查獲除將補徵所漏進口稅費，依海關緝私條例第37條規定，並將處所漏進口稅額5倍以下之罰鍰。若涉及偽、變造文書罪部分，還會依行政罰法第32條規定，移送司法機關偵辦。

(工商 )