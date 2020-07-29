中央流行疫情指揮中心上周宣布開放國際醫療，各界擔心外國人將病毒帶入台灣。指揮官陳時中表示，來台的病人需有醫療的必要性、延續性，醫院提出申請後也會審查防疫措施，且來台頭、尾都會採檢，陰性才能接受治療，產生防疫破口的可能性非常非常低。

陳時中表示，開放國際醫療是人權的考量，程序上也是由醫療機構提出申請，針對有醫療必要性、延續性者提出相關的計畫，說明病人來台後要如何防疫，衛生單位也會做審查。

國際病患入境需附上採檢陰性證明，來台時需要採檢，來台14天後也需要採檢，等於頭尾都會採檢，確定陰性才能接受治療。對於醫療量能方面，因為是醫療機構提出的，醫療機構有量能才會提出申請，不會有量能問題。

陳時中表示，在這樣的檢疫情況下，開放國際醫療產生防疫破口的可能性非常非常低。截至昨天為止，一共收到7個申請案，其中一人為顱內腫瘤，也有肺癌、肝癌患者，這類重大疾病的病患都在審核中。

(中時 )