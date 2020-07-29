住在波多黎各的跨性別夫妻，最近喜迎麟兒，不過最特別的在於，生小孩的不是媽媽，而是爸爸，引起眾人的注目。

媽媽戴娜（Danna Sultana）及先生艾斯德邦（Esteban Landrau）在IG宣布兒子出生，媽媽戴娜在生理上是「男性」，先生艾斯德邦則是「女性」，兩個人的身理及心理並不一致，都是跨性別，而兩人也在IG相遇，進而交往。

戴娜原本在美國紐約當模特兒，艾斯德邦則在波多黎各擔任健身教練，原本倆人是長距離的戀愛，之後艾斯德邦搬去紐約和戴娜同住，並連為連理。

夫妻都接受荷爾蒙的治療，也讓戴娜愈來愈像女性、艾斯德邦愈來愈像男性的體型，因為非常相愛，也開始考慮生小孩的可能。在和醫生討論後，醫生表示人都是性轉換，本來就有各自的生殖機能，當然可以自然懷孕。於是倆人先終止荷爾蒙療法，積極「做人」。

本月16日時，艾斯德邦接受剖腹生產，生出男嬰，並取名為阿里爾（Ariel），不過因為艾斯德邦曾切除乳房、接受荷爾蒙療法，所以沒有辦法餵母乳，只能以嬰兒奶粉代替，夫妻倆人也覺得非常幸福。

接受訪問的戴娜表示，跨性別的人數不少，希望大家都能理解我們、接受我們。目前戴娜的IG有41萬人追蹤，多數網友也抱持著祝福的態度予以支持。

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(中時新聞網)