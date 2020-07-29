號稱屬於全民公共媒體的「公視」，遭爆被文化部偷偷挹注58億元成立國際影音平台，儼然是民進黨政府的「大外宣」，連時力都諷「公視變央視」。台北市長柯文哲29日痛批，黨政軍退出媒體是民進黨當年的主張，現在就是赤裸裸進入、控制媒體，有執政優勢，要怎麼幹就怎麼幹。

柯文哲炮轟，民進黨當年主張黨政軍退出媒體，執政後讓黨政軍赤裸裸進入媒體，太過分，簡直是控制媒體，這是要如何跟選民交代？有執政優勢，想怎幹就怎幹，在風頭上，老百姓不想指責他，但做過頭、時間過久了，終有一天還是會被批評。

另外，資深媒體人趙少康昨(28日)在政論節目「少康戰情室」中也抨擊，花這麼多錢幹嘛？你如果問我，我覺得根本不需要找公視做這個，你有這麼多錢，找個CNN、Discovery等等頻道，就給一點錢，看是要介紹台灣還什麼的，也不用花那麼多錢，收視率又高，大家都在看。」

另外，趙少康也砲轟，「你自己去搞國際頻道，我就問你嘛，誰要看？誰跟你下載？」

(中時 )