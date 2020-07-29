電腦週邊設備商羅技電子，今（29）日正式宣布，推出麥克風領導品牌Blue Microphones最新力作Yeti X 專業桌上型USB麥克風！Blue Microphones 25年來致力協助音樂家及內容創作者製作優質的錄音內容，於2018年為羅技電子收購為旗下專業麥克風品牌！隨著網紅市場及規模持續成長，網紅趨勢亦逐漸拓展到新型態節目Podcast與一聽就療癒的ASMR，閱聽眾越來越重視「聽覺」的品質，也令各類型的影音創作者，如：Twitch實況主、YouTuber及Podcaster等，進而注重收音設備的細節，以提升作品的精緻度及完整性。

Yeti X 四合一收音模式 創作者的終極武器

致力於聲學科技與工藝上創新的麥克風品牌Blue，為追求聲音品質的創作者，提供Yeti X。新品擁有4款不同模式的收音電容，搭配USB在Mac 及 PC上隨插即用的設計，更搭載Blue VO!CE麥克風語音濾波器，只要一支麥克風就可解決所有特殊需求，讓創作者彈性應用於不同情境中。Yeti X 更新增了高解析度的LED量表，配備11階的自選色燈及直覺式的智慧旋鈕，可快速、精確地調整麥克風增益、靜音和耳機音量，讓使用者即時監控各個環節，確保直播及錄製過程中的音質。

Blue麥克風總裁兼執行長 John Maier表示：「Yeti X 以過往USB麥克風產品為基礎，依據世界各地內容創作者的使用回饋進行改良設計，就是要協助創作者們以最方便、高品質的工具，呈現出最優質的好聲音。」

Yeti X擁有多項實用功能，是創作者的專業收音利器。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

Yeti X擁有幾項特色，包含（1）心型指向模式：錄製麥克風正面的音源，可呈現清晰飽滿的聲音，非常適合遊戲/音樂/廣播主持人及唱歌表演藝術工作者。(2)全向式模式：可收錄來自360度各方向的音源，聲音飽滿圓潤，適用於捕捉「臨場感」般的氛圍，如現場錄製樂團演出、或古典、爵士樂合奏，更適合大會議室的遠距視訊會議。(3)雙指向模式：同時錄製麥克風正面和背面的聲音，適合記錄細膩的樂器聲音，或者是錄製兩個人之間的採訪。(4)立體聲模式：同時使用左右兩個通道，錄製逼真綜合聲像的理想選擇。適用於錄製樂器與人聲，如獨奏、合唱、伴奏歌唱等。

搭載Blue VO!CE聲學新科技 自訂使用情境隨心所欲

專業的Yeti X，可搭配Blue與羅技合作研發的Blue VO!CE麥克風語音濾波器，使用者藉由羅技G HUB遊戲軟體並運用 Blue VO!CE 技術，可針對麥克風進行更深入的設定。除了降低噪音、讓語音更加乾淨、飽滿，更可搭配清亮、現代、溫暖、復古無線電等七種聲音效果，讓使用者得以自由發揮創意，選擇自己偏好的音場設定。

透過 Blue VO!CE，使用者更可依個人喜好，設定麥克風上LED量表及旋鈕顯示的炫光色彩，並可將所有設定儲存在設備上，讓使用者可隨心所欲開啟專屬的直播空間。

為滿足使用者的多元需求，除了此次推出的Yeti X，Blue另有Yeti、Yeti Nana、Snowball、Snowball iCE等高品質USB麥克風可供選擇，並可選購搭配進階廣播、錄音配件，包括防震懸吊臂、懸臂支架等專業器材，讓不同需求的使用者，於使用Blue時能夠展現自我！Yeti X，建議售價新台幣7,190元，即日起於全通路同步販售。

人氣直播主DanucD使用Blue Microphones進行直播，超清晰音訊令粉絲「聲」歷其境。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

羅技台灣及香港區總經理施前江表示：「曾獲得葛萊美獎高度肯定的搖滾天團謎幻樂團（Imagine Dragons）、以及擁有超過五十萬粉絲的PUBG絕地求生Twitch直播主DanucD，皆是Blue Microphones的愛用者。希望Blue提供給台灣創作者最優質的專業USB麥克風，成為創作者在聲音表現上最強力的後盾。」

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