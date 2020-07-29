安良港排水沿線護岸老舊破損，台中市水利局、經濟部水利署投入5000萬元進行護岸改善應急工程。（王文吉攝）

安良港大排水護岸改善應急工程將改善台61線上游至永安橋間護岸，施作人行道、觀景平台與綠廊空間等。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

安良港大排水護岸改善應急工程將施作人行道、觀景平台與綠廊空間等。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

安良港大排水護岸改善應急工程將施作人行道、觀景平台與綠廊空間等。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

海線建設再下一城！台中市水利局推動安良港排水整治工程，除完成永天橋至下莊橋護岸復建工程，再投入5000萬元提升排水及防洪能力。動工典禮29日由副市長黃國榮主持，將改善台61線上游至永安橋間護岸，施作人行道、觀景平台與綠廊空間等，預計明年5月底完工。

安良港大排水護岸改善應急工程動土典禮29日於永元宮前廣場舉辦，台中市副市長黃國榮在水利局范局長、梧棲區長溫國宏陪同下主持，包括副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、楊典忠及經濟部水利署第三河川局長白烈燑等人均到場共襄盛舉。

黃國榮表示，安良港排水現況沿線護岸老舊破損，每逢豪雨易造成基礎淘空致護岸傾斜及路面崩塌破損，去年豪大雨造成永天橋至下莊橋護岸受損，市府立即投入4800萬元展開復建工程，已於今年4月完工。

黃國榮指出，後續爭取前瞻基礎建設計畫「應急工程」，獲水利署核定補助3900萬元，市府自籌1100萬元，共5000萬元辦理應急工程，除提高防洪標準、改善護岸及人行道外，並新增2處觀景平台及綠廊，提供民眾休憩。

副議長顏莉敏指出，感謝中央經費挹注，也感謝市府積極推動海線多項建設，辦理安良港工程，不僅提升防洪安全性，更美化周邊步道設施，讓民眾能沿著河岸欣賞美景。

范世億表示，安良港防洪安全及排水整治情形備受地方期盼，規劃設計階段透過地方說明會，邀請民眾參加並提供建議。鑑於經費龐大，市府將採分年分段執行，已投入9800萬元辦理改善，將持續辦理台17上游至安南橋治理工程，經費3900萬元，預計今年11月發包。

(中時 )