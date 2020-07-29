蘇貞昌表示已前往榮總探視李登輝，並對家屬表達關心之意。（范揚光攝）

前總統李登輝入住北榮長達數月。蘇揆上午前往探視，他表示，李登輝 對台灣民主貢獻大家非常欽佩，他有向家屬表達關心，並對李登輝祝福。

蘇揆下午出席「金管會獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行表揚典禮」受訪時說，李前總統對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩。他今一早跟蔡英文總統及副總統賴清德一起到醫院探望李登輝，也表示敬意跟關心。

外界關切李登輝病情，蘇揆說，李前總統的狀況應該由醫療團隊說明比較清楚；他有向家屬表示關心，也對李前總統表示祝福。

(中時 )