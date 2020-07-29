蘇貞昌探視李登輝：李對民主有貢獻、給予祝福 14:452020/07/29 中時 張理國 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆探視李登輝給予祝福(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇貞昌表示已前往榮總探視李登輝，並對家屬表達關心之意。（范揚光攝） 前總統李登輝入住北榮長達數月。蘇揆上午前往探視，他表示，李登輝 對台灣民主貢獻大家非常欽佩，他有向家屬表達關心，並對李登輝祝福。 蘇揆下午出席「金管會獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行表揚典禮」受訪時說，李前總統對台灣民主貢獻、為國家做事，大家都非常敬佩。他今一早跟蔡英文總統及副總統賴清德一起到醫院探望李登輝，也表示敬意跟關心。 外界關切李登輝病情，蘇揆說，李前總統的狀況應該由醫療團隊說明比較清楚；他有向家屬表示關心，也對李前總統表示祝福。 (中時 ) #李登輝 #前總統 #總統 #關心 #蘇貞昌 #行政院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝身體早有變化？阿扁意外吐實情 - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 李登輝病況不理想 曾文惠趕赴北榮探視 - 政治 陸美5年內必打？張顯耀斷言：在台海開戰 - 政治 列五大點痛批「他」！王世堅這番話網友狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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