嘉義市政府加碼補助旅宿費，振興地方觀光產業。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府與飯店旅宿業齊心合作振興觀光旅宿。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化路噴水圓環是必打卡的夯點。（嘉義市政府提供）

旅客到嘉義市史蹟資料館體驗日式風情。（嘉義市政府提供）

全民瘋國旅，交通部安心旅遊專案截至7月28日為止，嘉義市已突破第一階段4000萬元額度的85％，達到第2波補助款申請門檻，「嘉義住宿」更登上Yahoo奇摩熱搜排行榜前幾名，同時，嘉義市購物節抽大獎活動登錄累積消費金額超過4000萬元。

市府觀光新聞處表示，嘉義市政府積極配合中央政策振興觀光產業，至7月28日止，交通部安心旅遊專案已用掉3萬4000個房間，此外，市府加碼推出振興旅宿業者3000萬元計畫，自由行補助經費使用率75％，團體旅遊已預約申請經費補助達99％，成績斐然，嘉義市旅遊真正夯。

還有，嘉義市購物節來嘉消費抽大獎，自6月21日開跑，至7月28日累積消費登錄超過4000萬

元，相當可觀，活動將到8月31日止，提醒單筆消費600元的民眾，把握機會登錄抽汽車大獎。

嘉義市長黃敏惠表示，從621日環食、科學168到暑假國旅熱潮，北門驛、檜意森活村、製材所、文化路夜市等各大景點、餐飲店都明顯人潮很多，來嘉市旅客可憑電子票證免費搭乘低底盤電動公車，還有故宮博物院南部院區至8月31日止，遊客憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，即可兌換免費入場參觀券。

黃敏惠說，新冠肺炎疫情重創觀光產業，嘉義市位於「雲嘉南觀光休閒消費中心」，振興觀光產業責無旁貸，除了加碼推出振興旅宿業計畫，更呼籲旅館業者要做好自主管理，「鬆綁、不鬆懈」，推動文化觀光、經濟活動才能更安心。

市府觀新處表示，旅客可在交通部觀光局安心旅遊自由行住宿優惠活動官網，搜尋嘉義市69家旅宿業者名單，或打市府安心旅遊諮詢專線（05）2252272。

(中時 )