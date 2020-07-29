警車開道，將孕婦送到消防隊，接力送往醫院緊進生產。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

孫男送太太到派出所救援時，體力已經很虛弱。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真））

暑假台九線上湧入大批出遊人車，車陣中，差點發生一起憾事！蘇姓男子駕車載著懷孕的太太，但因車輛太多，無法順利前進，眼看太太羊水已破，即將生產，孫男轉而奔向附近派出所求救，員警一看已經無法等救護車到達，為爭取時效，警車開道，沿路鳴笛，送往慈濟醫院接生，讓肚中胎兒平安產下。孫男一家人十分感謝警察伸出援手，讓媽媽與寶寶都平安！

「警察先生可否麻煩一下，我太太要生了啊」⋯⋯！長橋派出所警員陳致穎擔服值班勤務時，一部自小客車急駛進入派出所前，孫姓駕駛人急忙跑入所內向員警表示他妻子羊水破裂，臨盆在即，擔心撐不到醫院，請求警方協助。

由於事發緊急，已無多餘時間在派出所等待救護車，為了爭取時間，副所長詹正清、警員葉幸旻起身開警車當前導車，開道護送，並請勤務指揮中心通報鳳林消防分隊，備好救護車及器材於分隊前等待，在員警沿途實施鳴笛警示全力護送之下，很快就到達鳳林消防分隊，再由救護車專業接力送往花蓮慈濟醫院。

孫姓夫妻表示非常感謝警方的熱心協助，因為當時妻子即將臨盆，駕車就醫途中發現台9線上車流量大，無法快速就醫，便立即轉向長橋派出所求援，孫男十分感謝長橋派出所員警在急需救助時伸出援手，一家人心中充滿感謝。

(中時 )