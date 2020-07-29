「永遠的軍中情人」方季惟上Yahoo TV《茜問》與陳文茜進行心靈對談，分享自己在演藝事業顛峰時突然罹癌的心路歷程和獲得的人生智慧，更在節目中透露至今不婚的原因。方季惟自曝，曾帶一位嘗試交往的對象給星座專家唐綺陽看，好友唐綺陽一句「妳的命格不用依賴愛情」！讓她體悟應該珍惜與自己相處的時光。

方季惟錄影前特別帶了主持人陳文茜最近剛出的新書《終於，還是愛了》給她簽名，表示自己以來都是陳文茜的粉絲，不僅常常看她的Facebook，遇到人生轉折甚至是擇偶，都一直以陳文茜為標竿。由於劉若英也曾在節目中跟陳文茜告白，方季惟還急得脫口「我要跟劉若英搶妳」！讓陳文茜感嘆表示，如果自己是男的，早就後宮佳麗三千，更開玩笑抱怨「媽媽把我生成異性戀者是不共戴天之仇！」

方季惟被問到是否渴望愛情時，自曝曾經有試著交往的對象，特別帶去給好友唐綺陽看，結果唐綺陽立刻勸告她，她的命格不需要愛情牽絆，反倒是對方會比較黏著她。方季惟坦承自己從小因為擔心會被黏住、耽誤和影響他人，所以幾乎不給任何有機會交往的對象約會時間，也不給見面，曾經好幾次只要發現對方有意追求就趕快溜走，是屬於情感迴避型的人。

從小為父母還債而出道唱歌，方季惟也在節目中坦承當時沒有一刻為自己活著，就算腸胃炎撐到半夜才看醫生、錄音爆哭也不敢讓父母知道，好不容易還完債務，卻在年紀輕輕25歲時就發現罹患甲狀腺濾泡癌。由於腫瘤長在聲帶上，開完刀後聲音變沙啞，讓她歌唱生涯受到影響，但方季惟卻表示，因為罹癌讓自己有所醒悟，讓她學會不欲求、珍惜自己。陳文茜聽後也感動認同方季惟書中寫到的，表示「人應該擁有樹的智慧，永遠向著陽光，抓住泥土但卻不過度索求」。

(中時 )