國民黨黨主席江啟臣（右）29日在中常會上表示，國民黨除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度，確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。圖左為國民黨祕書長李乾龍。（劉宗龍攝）

國民黨內對於是否支持黨籍立委提案廢除考試院、監察院意見不一，國民黨黨主席江啟臣今天在黨內中常會上表示，國民黨除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度，確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。

國民黨黨主席江啟臣（圖）29日在中常會上表示，國民黨除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度，確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。（劉宗龍攝）

國民黨黨主席江啟臣（右）29日主持中常會，會前，江啟臣與祕書長李乾龍（左）交談。（劉宗龍攝）

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江啟臣指出，國民黨身為最大的在野黨，絕對願意站在維護國家利益的立場上，共同對外。但是在內政上，指出執政黨錯誤的作為，是在野黨的天職。目前我國的憲政制度，對於總統的尊崇是建立在總統的自我約制，而不是權力的制衡，造成總統有權無責、一人獨大的憲政危機。監察院的人事權，已經再次凸顯缺乏自制的總統，破壞了權力平衡。除了立法院黨團已經加速研議提出釋憲訴求審查無效之外，還必須回到制度設計上，進行修憲總體檢，設計一部「權責相符」、「監督制衡」、「防止濫權」的《中華民國憲法》。

江啟臣進一步指出，修憲的公民複決機制，也提醒我們修憲需要民意的支持、社會的共識。根據《TVBS》在5月26日所做的民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55％。總統到立法院常態進行國情報告的支持度也高達54％。昨日美麗島電子報公佈的民調也同樣顯示，總統每年一次到立法院進行國情報告的支持度高達71.5％、總統提名的行政院長要得到立法院同意也有高達62.8％的支持度。同份民調報告中有43.9％民眾認為監察院人事案的審查過程中，執政黨的霸道已經傷害民主制度。52.1％的民眾認為陳菊出任監察院長不能夠代表自己的意見。

所以江啟臣強調，國民黨立法院黨團不但要儘速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有高度民意共識的修憲案，「護民主、打濫權」更是國民黨討論修憲案的基礎與共識。國民黨除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度。我們會加速對內對外的溝通對話，並且確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。

(中時 )