受惠於遠距生活需求，電池模組廠-順達(3211)及加百裕(3323)第2季業績亮眼，其中順達第2季稅後盈餘達4.46億元，單季每股盈餘為3.02元，累計上半年每股盈餘為3.65元，加百裕第2季合併營收達32.17億元，亦創下單季歷史新高，由於客戶拉貨正常，順達及加百裕第3季營運可望維持高檔，如無意外，兩家公司下半年業績有機會比上半年好，今天股價連袂收高，順達科亦順利完成填息。

渡過因新冠肺炎疫情生產不順的第1季後，順達科及加百裕營運自第2季展現強勁成長力道，除第1季遞延的訂單，居家辦公及遠距教學帶動NB等需求強勁，且非IT產品出貨放量，讓順達科及加百裕第2季業績表現出色。

順達因NB及平板電腦電池組佔公司營收逾90%，第2季合併營收跳升至55.36億元，年成長34.6%，營業毛利為6.55億元，年成長96.7%，單季合併毛利率為11.83%，年增3.73個百分點，單季稅後盈餘為4.46億元，年成長1.37倍，單季每股盈餘為3.02元；累計上半年合併營收為85.01億元，年成長7.25%，營業毛利為9.19億元，年成長45.41%，合併毛利率為10.81%，年增2.83個百分點，稅後盈餘為5.38億元，年成長83.62%，每股盈餘為3.65元。

順達科表示，第3季訂單看起來還不錯，有機會維持高檔，由於第1季基期較低，下半年業績有機會比上半年好。

順達科近幾年努力佈局動能及儲能兩大非IT領域市場，去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，公司希望今年非IT產品佔比能往兩位數靠近，並在3年左右達到佔比15%到20%。

加百裕第2季合併營收達32.17億元，季增70.48%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為51.05億元，年成長24.94%。

加百裕因在非IT產品佈局較早，目前非IT產品佔公司營收比重已達30%，受惠於NB、網通設備及非IT產品需求穩定成長，且公司在台灣及印尼有廠區，加百裕認為，第3季營運可望與第2季相近，下半年業績可望比上半年好。

(時報資訊)