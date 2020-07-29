消防人員於上午12時19分撲滅火勢，所幸無人受傷。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真）

新北市三芝區土地公埔今（29日）上午11時許發生民宅透天厝失火，警消獲報到場後，現場瀰漫大量黑煙，透天厝1樓後方已全面燃燒，燃燒面積約6坪，消防人員全力灌救，於上午12時19分撲滅火勢，所幸無人受傷，詳細起火原因待進一步調查。

(中時 )