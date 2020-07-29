藝人小甜甜和張峰奇分手後，單身多年的她，被目擊到與一名眼鏡男當街親吻，還疑似展開同居生活，事隔多年再次嚐到戀愛滋味，近來跑去綠島度假的她，不忘分享穿比基尼的辣照給粉絲看，更直呼：「我實在太入境隨俗了」。

小甜甜近來到綠島度假，不僅去潛水之外，還沿路遇到熱情的民眾和商家要求合照，讓她直呼：「台灣很美更有滿滿人情味」，此外更分大方享比基尼辣照，只見她綁起雙馬尾戴著墨鏡，身穿紅白格紋比基尼，大方露出雄偉北半球和深邃事業線，一雙修長美腿更是凸顯她瘦身有成，而這一身火辣裝扮讓她表示：「我實在太入境隨俗了，在綠島整個好chill超隨性...舒服」。

此外她表示看著朋友結婚的結婚、懷孕的懷孕，真的特別為他們開心，相信終有一天也可以得到屬於自己最獨一無二的幸福，對此網友也紛紛獻上祝福：「 妳一定可以跟他們一樣找到幸福喔」、「越來越漂亮了，你也要幸福喔」。

(中時新聞網)