陸美近期互關總領事館，雙方對抗全面升溫，國民黨主席江啟臣今天在常會上表示，蔡英文總統應謹慎面對美陸變局，以中華民國2300萬人民的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼，甚至棄子，並呼籲美陸雙方謹慎節制，以民生、救災、防疫為優先。

陸美衝突未停歇，美國7月21日無預警要求中共單局關閉駐休士頓總領事館，兩天後，美國國務卿蓬佩奧發表演說，提到「如果不改變中共，中共將改變我們」，直接宣示陸美關係轉向，前天美國駐成都領事館在中共當局的要求下，也正式降下星條旗，結束35年的服務。

國民黨主席江啟臣下午在中常會上發表談話，他表示，站在歷史的轉折點，更應該思考中華民國如何在美陸對峙下，尋求有利的支點，用彈性的對外政策，開拓發展道路。

江啟臣引述蔡英文總統曾說，「不要忘了我們自己也是棋手」。江說，面對美陸的變局以及複雜的國際局勢，國民黨提醒蔡總統應該謹慎面對，更應該回到中華民國，以及2300萬人的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼，甚至棄子。

江啟臣認為，國際疫情仍在高峰，長江的洪災，以及德州颶風災情也尚未緩解。對內，國民黨提醒防疫相關單位，零星個案已經凸顯第二波疫情的潛在威脅，疫苗研發的速度，更可能決定秋冬防疫的成效，防疫單位應該調整政策，加速研發步伐。

江啟臣指出，對外則要呼籲美陸雙方謹慎節制，以民生、救災、防疫為優先，一起關懷在氣候以及疫病中遭受苦難的人民。

(中時 )