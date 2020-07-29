三倍券不要只用一次。行政院長蘇貞昌29日表示，已有一千多萬人領用三倍券，且商圈、店家及各地方政府都紛紛加碼，證明三倍券好領、好用、好刺激，且他建議三倍券到2021年3月之前都可以兌換現金，所以不要急著拿回銀行兌換，要循環使用，如加油一公升可省幾塊錢，拿三倍券買房子可省十多萬元，甚至有地方政府要送豪宅。

蘇貞昌出席由金管會主辦的獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案的頒獎典禮，強調銀行及從業人員要協助紓困貸款方案，政府要求要「寬一點、快一點、方便一點」，已有1,300多萬人受益，振興的部分也要靠銀行，將經濟快快振興起來，連三倍券兌現也要銀行協助，蘇貞昌說，這些政府都「看在眼裡，所以我代表鞠躬」。

蘇貞昌在致詞時表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，全世界已逾1,600萬人得疫，逾60萬人死亡，台灣疫情得控，成為「亂世中的福地」，評比台灣是世界第一，這是國人支持政府努力，也是大家一起拼出來的成績，也讓自己活在一個安全的國家，幸福的地方。

但台灣不止要防止疫情擴散，對受疫情衝擊的行業要紓困，且進一步要如何振興，一切工作都有勞銀行從業同仁一起努力，政府請銀行在紓困振興等貸款上要寬一點、快一點、方便一點，有很多工作也要靠銀行，除紓困振興要幫忙，三倍券兌領也要幫忙，因為疫情衝擊增加好多工作，有好多是新的情況，蘇貞昌要銀行同仁「全體將士用命、團結一心」，台灣紓困已有1,300萬人因此獲益，在全球中台灣受衝擊較小。

在振興方面，三倍券已有一千多萬人引用，商圈夜市及地方政府拼命加碼，蘇貞昌建議「大家用了要繼續用」，拿到三倍券後可再用出去，因為政府已宣布三倍券等同現金，可以一直用到明年3月，若拿到三倍券馬上拿去銀行兌現，只能拿到券面金額，但若拿去加油一公升可省幾元，買房子，建商說可以省十幾萬元，甚至有地方政府送豪宅，三倍券在明年3月都能兌領，所以大家要循環使用。

蘇貞昌期許，台灣不但防疫世界第一，也要在紓困上讓疫情衝擊降低，讓大家快走出來，振興快快振興起來，所以期待銀行及全體員工要共體時艱、將士用命，金融業的這些努力，政府完全感謝在心，政府看在眼裡，所以他出席頒獎典禮，就是要親自代表鞠躬致謝。

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