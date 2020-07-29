藍綠立委喊出廢除考監院，日前有民調顯示，有4成7民眾贊成廢除監察院，3成9不贊成，贊成廢除考試院的也僅4成，但有4成6不贊成，顯示廢考監並未成為社會的共識。對此，前民進黨立委林濁水認為，考監兩院固然當廢，如割盲腸根本不是什麼大手術，但朝野各大小政黨卻把它當成天大地大的事。他直言，這樣的格局和器識實在令人嘆息。

台灣民意基金會公布民調顯示，在廢除監察院方面，有23.6％非常贊成，22％還算贊成，24.6％不太贊成，14.3％一點也不贊成。換言之，有4成7基本上贊成廢除監察院，3成9不贊成。基金會董事長游盈隆表示，這意味著此時此刻可能是台灣史上贊成廢除監察院人數最多的時候，儘管不贊成的還有3成9，整體社會對廢除監察院一事並沒有共識。廢除監察院的社會呼聲較強，是一個明顯的事實。

對此，林濁水在臉書表示，考監兩院固然當廢，卻如割盲腸根本不是什麼大手術，而朝野各大小政黨卻把它當成天大地大的事。他說總統不兼黨主席、中央政府權責釐清、國會改造才是憲改核心工程，這既是憲政學界的共識，也是民眾多數意見，但是目前各黨捨核心就邊緣，捨民意之重就民意之所輕，結果整個憲改都只是被玩的假球。「大小各黨這樣的格局和器識實在令人嘆息」。

(中時新聞網)