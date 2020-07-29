高雄市長補選倒數17天，國民黨38名立委預計8月2日起動員38位立委到高雄幫候選人李眉蓁至38個行政區助選，民進黨對手陳其邁今表示，候選人還是最重要，喊話李眉蓁多出來跑。李眉蓁說，很感謝大家幫忙當她的分身，這次要讓大家知道，國民黨也是會團結起來，當天也會跟著一起跑幾個行政區。

李眉蓁今天中午至北市參加Yahoo TV鄉民大會直播節目錄製，結束後被媒體問到，傳出有些藍營立委想切割，周日不想到高雄助選，此外，多數藍委在高雄知名度不高，是否擔心沒有效果？

「目前沒聽說欸」，李眉蓁笑說，3個月的選舉到現在剩50幾天，她每一分每一秒都很珍惜，很努力去跑，很感謝大家要來幫忙她，當她的分身，這次就是要展現團結，讓大家知道國民黨也是會團結起來。

談到周日行程，李眉蓁說，當天由競選總部安排，自己會在幾個區域跟著一起跑，行程還在安排，現在還不知道，「每一區都很重要，像我上次24小時也是跑了30區」。

至於下一步的政見發表會準備，李眉蓁說，未來在一些議題上有一些新的創新，譬如說大家想到科技園區就想到新竹，想到精密工業就想到台中，她覺得高雄應該有一個創新的產業，一想到這個產業就想到高雄，高雄的定位要找出來。

(中時 )