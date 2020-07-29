女Coser發出正面照解釋，趴姿是設計給正面拍攝的，但當時她被包圍住，也擋不了後面的攝影師。（圖／翻攝微博@卷子啊_）

大陸最大同人展「第26屆魔都同人祭(COMICUP 26以下簡稱CP26)」日前在上海落幕。但25日卻爆出有一名19歲超正女coser因拍照姿勢問題，當場引來民眾砲轟，說她姿勢不雅。此事引發大陸網友熱議，本人昨(28日)二度在微薄發出聲明，並勇敢回擊網友的酸語。

據了解，這事件發生於CP26展期，一位長髮飄逸女coser穿著JK（日本高中生制服）因拍照姿勢為趴姿，多人圍著她且使用低角度，甚至在她的背後拍攝。一些圍觀者認為她的姿勢不雅，過於煽情，因此當場大聲喝斥，此事件在網路上掀起討論並持續發酵。

而對此，這位女Coser二度在微博上發出聲明。她並非有意擺出具「性暗示」的動作，為擺出性感不雅姿勢道歉，並表明當時的姿勢都是擺給正面攝影用的，跑去後面拍她怎麼擋得住？且當時她有穿安全褲，加上姿勢關係顯得她刻意翹屁股又塌腰，但那僅是動作造成，並非她刻意如此。而當時已連續拍攝2小時以上，體力不支才選擇了趴姿。

更在聲明最後再次道歉，她並沒有想帶給大家不良的影響，只希望不要再出現相同受害者，謝謝大家的關心。且絕對不姑息散播不雅照片的攝影師，若持續看到非法散播也將走上法律程序。請眾網友不要再過度解讀其他事情，包括批評女性穿著以及無止盡的網路暴力。

(中時新聞網)