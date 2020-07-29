台南高雄慎防大雷雨。（中央氣象局）

(15:15更新)氣象局針對「臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，低窪地區慎防淹水。

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣大雨特報，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時新聞網)