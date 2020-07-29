不斷更新》強降雨來了 13縣市大雨特報、台南高雄慎防大雷雨 14:422020/07/29 中時新聞網 莊楚雯 、 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強降雨、雷擊來了 台中以南13縣市大雨特報。氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南高雄慎防大雷雨。（中央氣象局） (15:15更新)氣象局針對「臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，低窪地區慎防淹水。 午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣大雨特報，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 (中時新聞網) #雷擊 #台中以南 #大雨特報 #強降雨 #來了 也許您會感興趣 推薦閱讀 周六全台10縣市防高溫！基隆北海岸大雨特報 05:182020/07/25 生活 變天！午後強對流報到 吳德榮：大雷雨連炸4天 08:062020/07/25 生活 午後防大雷雨！部分地區仍可能飆38度 09:332020/07/25 生活 不斷更新》北北基升級豪雨！全台16縣市豪大雨特報 13:222020/07/25 生活 雙北升級豪雨特報！暴雨、雷擊狂炸像颱風 12:352020/07/26 生活 各地嚴防午後雷陣強降雨 周三前降雨規模大 22:282020/07/26 生活 不斷更新》雷雨彈炸苗中彰投雲！17縣市大雨特報 13:472020/07/27 生活 雨彈又來了！氣象局晚間發布8縣市豪大雨特報 20:522020/07/27 生活 強降雨後水淹社區地下室、電梯 市議員促改善 23:172020/07/27 寶島 不斷更新》下班小心！氣象局發布16縣市豪、大雨特報 台東防大雷雨 12:332020/07/28 生活 生活熱門新聞 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 - 生活 午後豪雨連下2天 颱風可能生成時間曝光 - 生活 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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