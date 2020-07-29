參加「密闖噍吧哖」密室逃脫遊戲成功闖關民眾合影。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

「2020噍吧哖文化生活節」帶民眾到社區小旅行，更深度認識在地產業歷史人文。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市文化局「2020噍吧哖文化生活節」將於8月1日至30日在玉井小鎮展開，今年以「大冒險家」為主題，邀請大家勇闖玉井、更深度認識在地歷史人文。活動有特色遊程，可體驗芒果產業、社區巡禮與歷史場域等人文風情；也有兒童歷史體驗營，讓小朋友透過團隊合作，從遊戲中認識玉井。

為讓更多民眾認識台南玉井的歷史人文，深入體驗當地獨特的小鎮風光，文化局自2016年起，每年規畫「噍吧哖文化生活節」活動，今年活動將於8月1日至30日舉行，活動包含兒童歷史營隊、文化小旅行及專題講座等。

去年推出後好評不斷的「密闖噍吧哖」密室逃脫遊戲，今年暑假改版後重新登場，假日場次目前預約幾已額滿。

文化局表示，1906年玉井當地首設製糖工場，成為山區最繁榮的區域之一；1915年爆發噍吧哖事件，也影響往後日本對台的統治政策；1962年鄭罕池先生種下第一棵愛文芒果樹，改變產業經濟命脈；時至今日，這塊土地就像一本厚重的故事書，值得大眾深入瞭解。

文化局指出，噍吧哖事件紀念園區於2015年成立迄今近5年已吸引超過30萬名遊客造訪，園區內除了噍吧哖事件相關文史介紹外，也規畫玉井史料館介紹當地人文特色，每年暑假推出的「噍吧哖文化生活節」則結合產業、文化、歷史等元素，接棒初夏的「臺南國際芒果節」，帶動山區觀光產能。

「2020噍吧哖文化生活節」於8月1日至30日舉行，今年以「大冒險家」作為主題，邀請大家勇闖玉井、更深度認識在地歷史人文。活動有特色遊程，可體驗芒果產業、社區巡禮與歷史場域等人文風情；也有兒童歷史體驗營，讓小朋友透過團隊合作，從遊戲中認識玉井。

近年來噍吧哖事件紀念園區致力於開發歷史題材的遊戲，讓民眾透過更有趣多元的方式來瞭解歷史，2017及2018年曾先後推出「義魂祕寶」實境解謎遊戲，成功引起話題。

2019年推出的「密闖噍吧哖」密室逃脫遊戲，參加民眾進入各種主題的小房間，找出裡頭暗藏的線索來解開謎團，完成遊戲後還有導覽員解說，使大小朋友都能瞭解遊戲關卡與歷史內容的連結，感受不一樣的歷史課。由於大獲好評，文化局特別將此密室逃脫轉為短期常駐活動，配合2020及2021年生活節舉辦期間，限期開放預約體驗。

今年文化局也與插畫家合作，將玉井糖廠、竹頭崎油礦、玉井虎頭山、玉井老街、第一棵愛文芒果樹等見證當地歷史進程的重要地點，繪製成「玉井經典場景」的明信片，8月1、2日兩天，參加園區活動即可取得；8月3日起至30日生活節期間則可於玉井老街指定商店取得。

所取得的明信片若在現場書寫兩張並委託代寄，還可獲得「玉井經典場景」地圖文件夾乙份，數量有限，系列活動詳情請上「噍吧哖事件紀念園區」Facebook粉絲專頁或活動網址查詢。

(中時 )