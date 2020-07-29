桃園小檜溪重劃區最近房市超熱，國泰首案「國泰川青」6月底、7月初公開，1個月就銷售6成，負責銷售該案的璞園建築團隊總經理張嘉生表示，趁著火熱房市順道做公益，將舉辦MODELHOUSE傢俱義賣活動，拿出璞園團隊多個指標推案的樣品屋展示家具，多達上千個家具、家飾品價格只要3折起，義賣所得將全數捐贈桃園在地弱勢團體。

桃園小檜溪是桃園近來最受矚目的新興重劃區，國泰建設推出在地首案「國泰川青」，總銷28億元，規劃40~58坪，每坪開價38~45萬元起，現場專案經理花杰燊表示，每戶含車位總價1800萬元起，由於主打國泰建設品牌，因此房價創下小檜溪新高，每戶成交均價40萬元，硬是比在地31~33萬元的均價貴2~3成，公開一個月受在地客歡迎，已經銷售6成，預計9月底再推出第2期，總銷25億元，主推20~30坪小坪數產品。

「國泰川青」由知名建築師李文勝操刀，榮獲2020年國家卓越建設獎-住宅類最佳規劃設計，花杰燊表示，相較周邊以15樓樓高為主的建案，該案規劃19及21樓的雙塔地標，全室無暗房，也是目前在地線上最高建築。

張嘉生指出，璞園一向是建築美好生活的代言人，從建築到空間、生活美學、籃球，從分享到共享。這次將在「國泰川青」舉辦8月3~9日快閃MODELHOUSE傢俱義賣活動，結合生活職人「Söt Café 」浮島咖啡團隊，藉由公益奉獻，將環保意識凝聚社區意識、與環境共好，也吸引許多客戶洽詢。

「國泰川青」現場展示上千件義賣家具、家飾品。(葉思含攝)

(中時新聞網)