諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）周二稱，目前股市已經陷入瘋狂，主要是投資人害怕錯過賺錢良機的情緒所致。

CNBC報導，克魯曼在接受採訪時表示，美國股市近期狂漲、股市陷入狂熱狀態，主要是投資人害怕錯過上漲行情（fear of missing out）的心態所致，從資金湧入如赫茲（Hertz）等破產公司的股票時，就能看出市場出現一些狂熱。

克魯曼指出，因債券殖利率處於新低，投資人別無選擇，只能將資金投入股市；而部份美國科技巨擘股價持續攀高，是因為其業務較不受疫情影響。

報導指出，儘管新冠肺炎確診案例不斷上升，美股標普500指數本月仍大漲逾4%，隨著散戶投資者湧入股市，近幾個月的新增股票帳戶也出現大幅成長。

不少分析師將美股這波大漲歸咎於聯準會的寬鬆政策，但克魯曼認為，聯準會沒有選擇的餘地，他們不可能袖手旁觀，讓金融危機爆發，儘管導致市場陷入狂熱，也只能這樣。

(中時新聞網)