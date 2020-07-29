太空人隊數年來在主場偷暗號作弊，去年球季結束後終於曝光，引起軒然大波。道奇隊在2017年世界大賽輸給太空人，可說深受其害。今（29）日雙方本季首度交手，過程就很火爆；道奇隊投手凱利頻頻投出近身球，並用言語、動作挑釁太空人隊球員，終於引發今年首次板凳清空，雙方球員都跑到場內對峙，幸好未發生進一步衝突。

道奇隊後援投手凱利在6局下登板，1人出局後對布瑞格曼投出3個近身球，最後一顆96哩的速球從柏格曼頭頂飛過，雖是四壞球保送，卻讓差點被砸中頭部的布瑞格曼很不爽。

道奇隊投手凱利（左）退場時還對柯瑞亞（右）言語挑釁。（美聯社）

下一棒布蘭特利擊出一壘滾地球，道奇隊一壘手先傳給游擊手，在二壘前封殺布瑞格曼，再回傳給補位一壘的凱利，不過雙殺未成；而當布蘭特利通過一壘壘包時，似乎故意踩了凱利的腳，使得火藥味更加濃厚。

接著凱利對古瑞爾繼續發動內角球攻勢，又把他保送上壘，形成一、二壘有人。道奇隊似乎也發覺凱利怪怪的，馬上喊暫停，投手教練上前安撫他。不過凱利控球仍不穩，一顆暴投球差點砸中柯瑞亞。

最後凱利用一顆外角變化球讓柯瑞亞揮棒落空三振出局，並結束這半局的攻勢。但凱利退場時嘴裡卻對柯瑞亞唸唸有詞，還嘟起嘴巴挑釁，這一來真的惹火了太空人隊球員，再也受不了這種侵門踏戶的行為，兩隊隨即清空板凳，球員們全部跑進場內對峙，幸好裁判和雙方教練盡力阻擋，沒有爆發進一步肢體衝突。

這是2017年世界大賽結束後道奇隊首次到太空人隊主場比賽，新仇舊恨，難免格外不爽。明天雙方還有一場比賽，不知會不會再擦出什麼火花？

有趣的是，道奇隊投手凱利去年才加盟，2017年世界大賽根本與他無關。不過那年他在紅襪隊，美聯分區系列賽被太空人以3勝1敗淘汰，因此也算是受害者之一，這次終於抓到機會報復。

(中時 )